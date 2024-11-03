Пензячка обнаружила на своем балконе экзотическую змею

03.11.2024 | 12:00

В воскресенье, 3 ноября, жительница многоэтажки в 3-м проезде Рахманинова нашла в доме змею.

«Обнаружила сегодня на балконе 13-го этажа это чудо. Утро было добрым…» - написала горожанка.

Фото опубликованы в соцсети «ВКонтакте». Судя по снимкам, на место прибыл сотрудник Пензенского пожарно-спасательного центра, который избавил пензячку от незваного гостя.

Пост вызвал немало откликов.

«Кошмар. А что делать-то, когда такое видишь дома? Кого вызывать? МЧС?» - задалась вопросом одна из подписчиц группы.

«Риелторов! Продавать этот дом вместе со змеей и искать новый», - в шутку посоветовали ей.

Также участники обсуждения предположили, что это не опасный для человека маисовый полоз, который каким-то образом сбежал из террариума.

«Ему там холодно», «Я бы приютила», - пожалели пресмыкающееся пензенцы.