Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 ноя 2024|13:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Из жизни

Пензячка обнаружила на своем балконе экзотическую змею

Печать
Telegram

В воскресенье, 3 ноября, жительница многоэтажки в 3-м проезде Рахманинова нашла в доме змею.

«Обнаружила сегодня на балконе 13-го этажа это чудо. Утро было добрым…» - написала горожанка.

Пензячка обнаружила на своем балконе экзотическую змею

Фото опубликованы в соцсети «ВКонтакте». Судя по снимкам, на место прибыл сотрудник Пензенского пожарно-спасательного центра, который избавил пензячку от незваного гостя.

Пост вызвал немало откликов.

«Кошмар. А что делать-то, когда такое видишь дома? Кого вызывать? МЧС?» - задалась вопросом одна из подписчиц группы.

«Риелторов! Продавать этот дом вместе со змеей и искать новый», - в шутку посоветовали ей.

Также участники обсуждения предположили, что это не опасный для человека маисовый полоз, который каким-то образом сбежал из террариума.

«Ему там холодно», «Я бы приютила», - пожалели пресмыкающееся пензенцы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Типичная Пенза»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте