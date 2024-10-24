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Из жизни

Пензячка вернула деньги, потерянные из-за теракта на Крымском мосту

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Жительница Пензы при содействии Роспотребнадзора через суд вернула деньги, переведенные за проживание в гостинице в Крыму. Ей пришлось отменить поездку из-за теракта на Крымском мосту.

Женщина забронировала номер, но из-за повреждения моста добраться до отеля к началу заезда оказалось невозможно. Она оповестила исполнителя и попросила вернуть предоплату. Однако ни ответа, ни денег не пришло.

Пензячка обратилась в областное управление Роспотребнадзора с просьбой представлять ее интересы в суде.

Специалисты отметили, что ЧП на Крымском мосту является существенным изменением обстоятельств и основанием для расторжения договора. «Если бы потребитель мог разумно предвидеть данное событие, то он не стал бы бронировать номер в отеле», - пояснили в РПН.

Управление обратилось в суд, и тот удовлетворил исковые требования о защите прав потребителя.

В пользу пензячки взыскали 36 960 рублей, а также компенсацию морального вреда (5 000 рублей) и штраф за отказ удовлетворить требования в добровольном порядке (20 980 рублей).

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