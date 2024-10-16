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Из жизни

17 октября в Пензенской области прогнозируется снег

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В ночь на четверг, 17 октября, в Пензенской области местами ожидается туман, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Термометр покажет -1…+4 градуса.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Утром вероятен дождь со снегом, около +2 градусов, которые будут ощущаться как -2.

Днем прогнозируется облачная погода. Местами пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть с северо-востока, порывы достигнут 7-12 м/с. Воздух прогреется до +2…+7 градусов.

Ранее синоптики обещали пензенцам ненастную рабочую неделю. Осадки в регион принесли атлантические атмосферные фронты.

17 октября известно как Ерофеев день. С этого периода ожидалось наступление настоящих холодов. Как говорили в народе, с Ерофея и зима шубу надевает.

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