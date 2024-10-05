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Из жизни

6 октября в Пензенской области будет прохладным и дождливым

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В Пензенской области в ночь на воскресенье, 6 октября, температура опустится до +9…+14 градусов. Местами ожидается умеренный или небольшой дождь.

Утром он продолжится при +15, которые будут ощущаться как +11.

Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в Приволжском УГМС. Местами снова пройдут дожди. Термометр покажет +13…+18 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока, порывы достигнут 7-12 м/с.

По прогнозам синоптиков, осадки в Пензенской области задержатся ненадолго. В понедельник ожидается приход нового антициклона, дождь прекратится.

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