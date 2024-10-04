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Из жизни

Утечки на улице Мира привлекли внимание прокуратуры

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Пензенцы пожаловались на утечки на сетях водоснабжения у домов № 63-67 на улице Мира в областном центре.

Прокуратура начала проверку и установила, что этих сетей нет в реестре муниципального имущества Пензы, орган местного самоуправления не принимает никаких мер для исправления ситуации и не передает аварийные трубы в аренду ресурсникам для дальнейшего обслуживания и ремонта.

«По итогам проверки прокуратура Ленинского района Пензы внесла представление начальнику Управления муниципального имущества Пензы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На месте утечки с комиссией побывали сотрудники управления ЖКХ города и представители ресурсоснабжающей организации.

«Управление муниципального имущества включило указанные сети в перечень бесхозяйного имущества и запланировало заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ и подготовку технических планов для постановки объектов инженерной инфраструктуры на кадастровый учет в качестве бесхозяйного имущества с целью последующего принятия их в муниципальную собственность», - добавила Светлана Артамонова.

Прокуратура контролирует устранение нарушений.

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