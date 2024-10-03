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Из жизни

Пензенские врачи сделали уникальную операцию онкобольной

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Врачи областной больницы имени Н. Н. Бурденко впервые выполнили операцию по удалению опухоли желудка с протезированием пораженного крупного сосуда. Ее провели молодой пациентке с онкозаболеванием.

«Еще лет 15 назад медицина была бессильна в таких ситуациях. Развивались осложнения, от которых больные быстро погибали. Лишь в последние годы хирурги начали осваивать сложные сосудистые реконструкции - высокотехнологичные вмешательства, рассчитанные на излечение от болезни. Однако до сих пор в масштабах России, да и во всем мире, это редкие, или, как их еще называют, «штучные» операции, а в масштабах Пензы, да и всех российских провинций, - уникальные», - пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи Игорь Туркин.

У пациентки была большая опухоль желудка, которая врастала в крупную артерию, диафрагму и сопровождалась массивным желудочным кровотечением. Ситуация оценивалась как критическая.

«Надо было быстро принимать решение. Хирурги-онкологи удалили радикально желудок, часть диафрагмы, все лимфатические узлы, в которые опухоль может давать метастазы, а сосудистые хирурги выполнили свой этап - удалили и заменили крупный сосуд (чревный ствол) синтетическим протезом», - сообщил главный врач больницы Александр Никишин.

Операция и послеоперационный период прошли без осложнений, пациентку выписали. Ей предстоит курс химиотерапии.

В областном минздраве уточнили, что за последние 2 года в больнице им. Н. Н. Бурденко провели 12 редких операций на органах грудной и брюшной полостей.

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Источник — фото областного минздрава
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