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Из жизни

5 сентября станет в Пензенской области очередным погожим днем

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В ночь на четверг, 5 сентября, в Пензенской области температура понизится до +6…+11 градусов, осадков не ожидается. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет около +17, ясно. Днем обещают малооблачную погоду. Термометр покажет +18…+23 градуса. Порывы восточного ветра не превысят 13 м/с.

Жители области могут не брать с собой зонты, поскольку синоптики не ожидают дождя.

Ранее в Приволжском УГМС предупредили, что в регионе станет немного прохладней, поскольку северные потоки принесут холодный воздух.

5 сентября в народном календаре - Луп Брусничник. К этой поре в сосновых лесах поспевала брусника, и люди направлялись за ягодой. Считалось, что если этот день теплый, то и весь сентябрь будет таким же.

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