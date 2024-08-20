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Из жизни

21 августа в Пензенской области подует северный ветер

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В Пензенской области в среду, 21 августа, ожидается небольшое похолодание. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Ночью специалисты обещают переменную облачность, местами пройдет дождь, возможна гроза. Термометр покажет +13…+18 градусов.

Утром воздух прогреется до +20…+21, облачность останется переменной. Днем потеплеет до +26 градусов, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер подует с севера, с порывами 7-12 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что жителей области ждет недолгий период жаркой погоды, затем станет прохладнее.

В народном календаре 21 августа - Мирон Ветрогон. По приметам, северный ветер в этот день предвещал похолодание и богатый урожай ржи.

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