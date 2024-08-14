15 августа в Пензенской области немного потеплеет

14.08.2024 | 22:00

В четверг, 15 августа, в Пензенской области будет немного теплее, чем 14-го числа, когда дневная температура воздуха не превысила +21 градус.

В ночь на четверг синоптики Приволжского УГМС ожидают переменную облачность, местами возможны кратковременный дождь, гроза. Термометр покажет +8…+13.

Утром будет около +15, облачно с прояснениями. Днем местами пройдет дождь, вероятна гроза. Порывы северо-западного ветра достигнут 8-13 м/с. Воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что холод и осадки в регион принес обширный циклон. Такая погода может сохраниться до конца недели.

15 августа в народном календаре - Степан Сеновал, срок окончания сенокоса. Дожди в этот день предвещали хороший урожай картофеля.