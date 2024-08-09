В Наровчатском районе женщина пострадала из-за желания развестись

09.08.2024 | 13:12

33-летнего жителя Наровчатского района дважды оштрафовали за побои, от которых пострадала его жена.

Вечером 14 июля супруги в очередной раз выясняли отношения. Во время ссоры женщина пригрозила, что подаст на развод. Разозлившись, глава семейства несколько раз ударил ее по голове.

На следующий день, когда конфликт возобновился, мужчина опять стал распускать руки, на этот раз он схватил жену за левую часть лица и с силой сдавил.

В обоих случаях сельчанка испытала сильную боль. Не стерпев унижения, она решила обратиться в правоохранительные органы.

На мужчину завели 2 административных дела, по каждому из которых назначили штраф в размере 5 000 рублей, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.