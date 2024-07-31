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Из жизни

Пензенец забылся в танце в городском фонтане

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Пензенцы, оказавшиеся у главного городского фонтана на улице Московской поздним вечером, увидели не одно, а сразу два шоу. Светомузыкальное представление сопровождалось танцем.

На импровизированной сцене был всего один «артист», но немногочисленной публике его яркое и самозабвенное выступление пришлось по душе.

«Даже мы сейчас не побежали бы на этот фонтан, а мужику уже лет 40. У него работа там завтра, дети, жена, ему до дома идти, высыхать... Он берет от жизни максимум», - поделились впечатлениями зрители, снявшие танец на камеру.

На записи видно, что мужчина делает энергичные движения всем телом, один раз поскальзывается и падает, чем вызывает смех зрителей.

«Хорошо танцует человек, есть у кого поучиться)))», «Ну, молодежь так не сможет точно!) Олдскулы рулят!» - высказались пользователи Сети при обсуждении ролика.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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