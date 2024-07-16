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Из жизни

17 июля в Пензенской области температура поднимется до +33

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В ночь на среду, 17 июля, в Пензенской области температура опустится до +14…+19 градусов. По прогнозам Приволжского УГМС, будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Утром термометр покажет +20…+23 градуса. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, северо-восточный ветер с порывами 6-11 м/с. Воздух прогреется до +28…+33.

Осадков не прогнозируется.

17 июля в народном календаре – Андрей Налива. Такое название не случайно: к этому дню на полях наливались озимые культуры. Считалось, что по погоде на Андрея Наливу можно судить о том, каким будет 11 августа.

Ранее синоптики Приволжского УГМС предупреждали, что на текущей неделе температурный режим в регионе останется повышенным на 2-3 градуса.

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