Город поплыл: пензенцы сняли последствия вечернего ливня

07.06.2024 | 20:23

После ливня, прошедшего вечером 7 июня в Пензе, по дорогам города разлились реки. Жители начали делиться кадрами в Сети. Редакция портала PenzaInform.ru собрала топ-3 самых эпичных.

Рейтинг возглавил проспект Строителей. Там водители смогли почувствовать себя капитанами маломерных судов, несущихся по волнам. Происходящее один из пензенцев назвал передающим множество эмоций единственным словом «жесть».

«Все стабильно на улице Калинина», - описал очередную реку другой горожанин. По масштабам затопления его видео может претендовать на второе место среди выложенных в Сеть. На кадрах запечатлено, как машины преодолевают дорогу, залитую водой, а та почти касается дверей автомобилей.

Третье место занимает улица Кирова. После ливня вода там поднялась не столь сильно, как на предыдущих улицах, однако и здесь водители столкнулись с серьезными трудностями: река текла сверху по дороге под авто, идущие из центра в сторону улицы Калинина.

Проезжие части стали водоемами и на улицах Урицкого, Богданова, Кулакова и Суворова (это лишь те, о которых написали пензенцы). Заложниками ситуации оказались не только водители, но и пешеходы, вынужденные передвигаться по щиколотку в воде.

Источник фото № 2 и 3 - тг-канал «Дорожная обстановка Пензы».