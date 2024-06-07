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Из жизни

Город поплыл: пензенцы сняли последствия вечернего ливня

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После ливня, прошедшего вечером 7 июня в Пензе, по дорогам города разлились реки. Жители начали делиться кадрами в Сети. Редакция портала PenzaInform.ru собрала топ-3 самых эпичных.

Рейтинг возглавил проспект Строителей. Там водители смогли почувствовать себя капитанами маломерных судов, несущихся по волнам. Происходящее один из пензенцев назвал передающим множество эмоций единственным словом «жесть».

Город поплыл: пензенцы сняли последствия вечернего ливня

Город поплыл: пензенцы сняли последствия вечернего ливня

«Все стабильно на улице Калинина», - описал очередную реку другой горожанин. По масштабам затопления его видео может претендовать на второе место среди выложенных в Сеть. На кадрах запечатлено, как машины преодолевают дорогу, залитую водой, а та почти касается дверей автомобилей.

Город поплыл: пензенцы сняли последствия вечернего ливня

Третье место занимает улица Кирова. После ливня вода там поднялась не столь сильно, как на предыдущих улицах, однако и здесь водители столкнулись с серьезными трудностями: река текла сверху по дороге под авто, идущие из центра в сторону улицы Калинина.

Город поплыл: пензенцы сняли последствия вечернего ливня

Проезжие части стали водоемами и на улицах Урицкого, Богданова, Кулакова и Суворова (это лишь те, о которых написали пензенцы). Заложниками ситуации оказались не только водители, но и пешеходы, вынужденные передвигаться по щиколотку в воде.

Город поплыл: пензенцы сняли последствия вечернего ливня

Источник фото № 2 и 3 - тг-канал «Дорожная обстановка Пензы».

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Источник — фото № 4 и 6 группы «Пенза Новости»
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