15 апреля в области прогнозируется желтый уровень погодной опасности

В понедельник, 15 апреля, в Пензенской области местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с. Об этом предупредили в Приволжском УГМС.
В региональном ГУ МЧС России объявили желтый уровень погодной опасности.
В ночь на понедельник прогнозируется кратковременный дождь, столбик термометра опустится до +5…+10 градусов.
Днем синоптики также обещают кратковременный дождь, облачную погоду. Термометр покажет +11…+16 градусов.
По предварительному прогнозу, на предстоящей неделе в регионе будет пасмурно, местами пройдут дожди. Метеорологи отмечают, что вторник может стать самым холодным днем: около +7 ночью и +13…+14 днем.
Последующие дни будут теплее: в ночные часы ожидается +11…+14 градусов, а в дневные +18…+23.
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