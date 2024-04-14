15 апреля в области прогнозируется желтый уровень погодной опасности

14.04.2024 | 16:02

В понедельник, 15 апреля, в Пензенской области местами ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с. Об этом предупредили в Приволжском УГМС.

В региональном ГУ МЧС России объявили желтый уровень погодной опасности.

В ночь на понедельник прогнозируется кратковременный дождь, столбик термометра опустится до +5…+10 градусов.

Днем синоптики также обещают кратковременный дождь, облачную погоду. Термометр покажет +11…+16 градусов.

По предварительному прогнозу, на предстоящей неделе в регионе будет пасмурно, местами пройдут дожди. Метеорологи отмечают, что вторник может стать самым холодным днем: около +7 ночью и +13…+14 днем.

Последующие дни будут теплее: в ночные часы ожидается +11…+14 градусов, а в дневные +18…+23.