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Из жизни

10 апреля ожидаются туман и летняя температура

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В среду, 10 апреля, в Пензенской области местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Также синоптики предупредили о грозе.

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на среду термометр покажет +7…+12 градусов. Местами опустится туман. Ветер западный, порывы достигнут 8-13 м/с.

Утром местами также ожидается туман, столбик термометра поднимется до +13. Днем, согласно данным метеорологов, будет облачно с прояснениями, вероятны небольшой, а в некоторых районах умеренный дождь, гроза. Температура порадует жителей региона своими значениями - от +16 до +21.

Вечером прогнозируется ясная погода, термометр покажет около +14 градусов.

Ранее в Приволжском УГМС сообщили, что на этой неделе регион окажется под влиянием атлантических циклонов, несущих дожди. Из южных широт продолжит двигаться прогретый воздух, поэтому погода будет теплой.

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