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Из жизни

На первой неделе апреля пензенцы переоденутся в легкие куртки

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Согласно прогнозам синоптиков Приволжского гидрометеоцентра, начало апреля порадует жителей Пензенской области высокими температурами. Многие переоденутся в легкие куртки.

В ночь на понедельник, 1-е число, термометры покажут -1…+4 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Днем воздух прогреется до +19. Ветер южный, порывы 7-12 м/с. Синоптики обещают переменную облачность, обойдется без дождя.

Во вторник и среду ожидается та же погода. В четверг, по прогнозам, начнет холодать, небо затянут тучи, вероятны осадки, температура +11…+13.

В пятницу и субботу метеорологи обещают переменную облачность, дожди, +9…+10 градусов, а в воскресенье - потепление до +14.

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