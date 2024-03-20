21 марта в Пензенской области будет тепло и сухо

20.03.2024 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 21 марта, ожидается до -9 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер юго-восточный, порывы 5-10 м/с.

Такие данные опубликовал Приволжский гидрометеоцентр.

Утром около -5 градусов, малооблачно. Днем воздух прогреется до +3…+8. Преимущественно без осадков, переменная облачность. Порывы юго-восточного ветра до 10 м/с.

Вечером ожидается пасмурная погода, 0…+5.

В древности подмечали: если 21 марта облака плывут в небе высоко и быстро, то стоит ожидать хорошей погоды в ближайшие дни.

Ранее синоптики предупредили, что в регионе на этой неделе действует антициклон. Поэтому прогнозируется сухая и солнечная погода.