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Из жизни

21 марта в Пензенской области будет тепло и сухо

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В Пензенской области в ночь на четверг, 21 марта, ожидается до -9 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер юго-восточный, порывы 5-10 м/с.

Такие данные опубликовал Приволжский гидрометеоцентр.

Утром около -5 градусов, малооблачно. Днем воздух прогреется до +3…+8. Преимущественно без осадков, переменная облачность. Порывы юго-восточного ветра до 10 м/с.

Вечером ожидается пасмурная погода, 0…+5.

В древности подмечали: если 21 марта облака плывут в небе высоко и быстро, то стоит ожидать хорошей погоды в ближайшие дни.

Ранее синоптики предупредили, что в регионе на этой неделе действует антициклон. Поэтому прогнозируется сухая и солнечная погода.

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