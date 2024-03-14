Стоянку троллейбусов рядом с библиотекой объяснили

Стоянка троллейбусов рядом с Лермонтовской библиотекой в Пензе законна. Об этом сообщила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова, отвечая на вопрос читателя PenzaInform.ru.
«Кто разрешил устроить стоянку троллейбусов рядом с остановкой «Лермонтовская библиотека»?» - поинтересовался он, написав в рубрику «Вопрос-ответ».
Горожанин подчеркнул, что таким образом ухудшается дорожная ситуация.
Редакция переадресовала обращение в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Там пояснили: на конечных остановках осуществляется технологический отстой между рейсами и в обеденный перерыв, эти интервалы предусмотрены в графиках движения троллейбусов.
«В связи с отсутствием специализированной площадки стоянка троллейбусов осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения на проезжей части у остановки «Библиотека», - говорится в ответе Ларисы Панковой.
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