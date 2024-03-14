Стоянку троллейбусов рядом с библиотекой объяснили

14.03.2024 | 18:47

Стоянка троллейбусов рядом с Лермонтовской библиотекой в Пензе законна. Об этом сообщила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова, отвечая на вопрос читателя PenzaInform.ru.

«Кто разрешил устроить стоянку троллейбусов рядом с остановкой «Лермонтовская библиотека»?» - поинтересовался он, написав в рубрику «Вопрос-ответ».

Горожанин подчеркнул, что таким образом ухудшается дорожная ситуация.

Редакция переадресовала обращение в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Там пояснили: на конечных остановках осуществляется технологический отстой между рейсами и в обеденный перерыв, эти интервалы предусмотрены в графиках движения троллейбусов.

«В связи с отсутствием специализированной площадки стоянка троллейбусов осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения на проезжей части у остановки «Библиотека», - говорится в ответе Ларисы Панковой.