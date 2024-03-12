13 марта пензенцев ждет комфортная весенняя погода

13 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
По данным регионального гидрометеоцентра, в ночь на среду за окном будет -8...-10 градусов, возможен слабый туман с сохранением до утра. Днем потеплеет до +1...+3, вечером снова похолодает, но уже до -10...-12 градусов.
На протяжении суток будет дуть умеренный ветер с запада, его порывы достигнут 11 метров в секунду.
Кстати, в народном календаре 13 марта Касьян Високос. В старину верили, что ему подчиняются ветры и он насылает несущие беды вихри на людей. Поэтому в такой день старались не выходить из избы и подольше не просыпаться, чтобы пропустить злое время.
Опасных погодных явлений в эту среду метеорологи не ждут.
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