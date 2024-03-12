13 марта пензенцев ждет комфортная весенняя погода

12.03.2024 | 22:00

13 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

По данным регионального гидрометеоцентра, в ночь на среду за окном будет -8...-10 градусов, возможен слабый туман с сохранением до утра. Днем потеплеет до +1...+3, вечером снова похолодает, но уже до -10...-12 градусов.

На протяжении суток будет дуть умеренный ветер с запада, его порывы достигнут 11 метров в секунду.

Кстати, в народном календаре 13 марта Касьян Високос. В старину верили, что ему подчиняются ветры и он насылает несущие беды вихри на людей. Поэтому в такой день старались не выходить из избы и подольше не просыпаться, чтобы пропустить злое время.

Опасных погодных явлений в эту среду метеорологи не ждут.