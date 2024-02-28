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Из жизни

«Все нервы истрепал»: пензенцы просят оповещать об эвакуации авто

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Пензенские водители попросили сотрудников ГИБДД предупреждать об эвакуации машины, если она оставлена в неположенном месте.

Не все автомобилисты нарушают правила дорожного движения осознанно. Позднее, вернувшись к месту и не обнаружив транспортное средство, они испытывают сильный стресс, не понимая, что случилось и где искать машину.

«Почему не оставляют никаких записок, когда эвакуируют машины? На дерево, на столб рядом наклеили бы, что машину забрали на штрафстоянку. Все нервы истрепал, пока свою нашел», - пожаловался мужчина, обратившийся в сетевое издание «ПензаИнформ».

Редакция направила соответствующий запрос в УГИБДД УМВД России по Пензенской области и 27 февраля получила ответ.

«Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Госавтоинспекции на территории Российской Федерации, не предусматривают размещение информационных записок при задержании транспортных средств», - говорится в нем.

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