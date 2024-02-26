27 февраля пензенцев ждет 13-градусный перепад температуры

26.02.2024 | 22:00

27 февраля в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В ночь на вторник за окном будет -13...-15 градусов, днем воздух прогреется до -2...-4, а к вечеру снова похолодает до -13...-15.

На протяжении суток будет дуть южный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Специалисты Приволжского УГМС предупредили, что на последней рабочей неделе календарной зимы существенных изменений в погоде ждать не стоит.

«В регионе по-прежнему будет властвовать антициклон. Поэтому на улице солнечно и сухо, в ночные часы умеренно морозно, а вот днем уже солнце станет интенсивно прогревать воздух», - отметили метеорологи.