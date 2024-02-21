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Из жизни

В Спасском районе водителя наказали из-за пешехода-призрака

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В Спасском районе старший инспектор ДПС оштрафовал водителя на 1 500 рублей за то, что тот якобы не уступил дорогу пешеходу. Автомобилист через суд добился отмены наказания.

В постановлении было указано, что водитель проигнорировал ПДД, когда поворачивал со второстепенной дороги на главную (М-5). Однако, по версии мужчины, перед нерегулируемым переходом в тот момент никого не было.

Как оказалось, в материалах дела отсутствовали доказательства вины водителя: ни фотографий, ни видеозаписей, ни схемы места, ни объяснений свидетелей. Пешеход, которого якобы не пропустили, не установлен и не опрошен.

А вот у водителя имелась запись с видеорегистратора из его машины. Судя по кадрам, дорогу действительно никто не переходил.

Жалобу мужчины удовлетворили, наказание в виде штрафа отменили, сообщили в Спасском районном суде.

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