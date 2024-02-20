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Из жизни

Синоптики: 21 февраля пензенцев ждет комфортная погода

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В среду, 21 февраля, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз сделали специалисты регионального гидрометеоцентра.

В ночь на 21-е число на улице будет -13...-15 градусов, днем воздух прогреется до -6...-8, к вечеру незначительно похолодает - термометры покажут -9...-11.

На протяжении суток будет дуть умеренный южный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

По словам синоптиков, на этой рабочей неделе на территории Пензенской области сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления.

«Погода будет носить вполне комфортный характер. Южным, юго-восточным ветром продолжит поставляться достаточно теплый воздух, поэтому температурный режим останется повышенным», - пояснили в Приволжском УГМС.

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