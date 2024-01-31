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Из жизни

22-летняя осужденная из Пензы победила в этапе конкурса красоты

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Осужденная из Пензы, 22-летняя Анастасия Ч., победила в первом этапе V Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» в Саратовской области.

За корону боролись шесть претенденток в возрасте от 20 до 36 лет из Саратова, Энгельса, Вольска и Пензы.

Демонстрировать свои способности предстояло в пяти испытаниях: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна» (рассказ о родном крае), «Модный показ» (создание моделей одежды) и «Хозяюшка» (конкурс кулинарных талантов).

Лучше всех оказалась пензячка, выступавшая под номером пять. Она рассказала о прогулке по улицам родного города, представила образ своей детской мечты - каркасное платье со светодиодами, украшенное цветами и бабочками.

22-летняя осужденная из Пензы победила в этапе конкурса красоты

«Свои выступления и победу осужденная посвятила двум самым близким и родным людям. С семилетнего возраста ее воспитывала бабушка, которой Анастасия не устает говорить слова благодарности за счастливое детство. Также особенную эмоциональную поддержу в период отбывания наказания, по словам победительницы, она получает от супруга Романа», - сообщили в УФСИН России по Саратовской области.

Второе и третье места заняли осужденные из Саратова, им 29 и 20 лет соответственно. Всем участницам вручили памятные подарки.

«Видеоматериалы о победительнице регионального этапа будут направлены в Вологодский институт права и экономики для участия в следующем туре. Итоги третьего (финального) этапа конкурса в начале весны будут подведены ФСИН России в формате видео-конференц-связи с территориальными органами», - подытожили в УФСИН.

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Источник — фото УФСИН РФ по Саратовской области
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