Медики предупредили пензенцев о риске зимнего облысения

26.12.2023 | 20:50

В Министерстве здравоохранения РФ предупреждают: если зимой ходить без шапки, можно остаться без роскошной шевелюры, ведь для того, чтобы замерзли волосяные луковицы, достаточно пяти минут.

Медики объяснили, что переохлаждение кожи головы способно привести к спазму кровеносных сосудов, тогда питание волос замедляется, они становятся ломкими и обильнее выпадают.

«Самая низкая температура, при которой можно ходить без шапки, - это минус 5 градусов, причем в сухую безветренную погоду. А если идет снег, дождь или дует ветер, головной убор надо надевать обязательно даже при плюсовой температуре», - подчеркивается в телеграм-канале Минздрава РФ.

Чтобы сохранить волосы здоровыми в холодное время года, нужно следовать простым правилам: носить головной убор; мыть волосы 2–3 раза в неделю или по мере загрязнения, но не горячей водой (так усиливается работа сальных желез); как можно реже использовать фен и утюжок; наносить термозащитные средства и антистатические спреи для волос.

Также немаловажно выпивать достаточное количество воды и правильно питаться.