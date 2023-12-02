«Кишат»: пензячка пожаловалась на нашествие комаров в детском саду

02.12.2023 | 11:24

«Наших детей съедают комары! В детском саду № 111 на проспекте Победы, 9а, который является филиалом ДС № 111 «Олененок», нашествие комаров. На просьбы как-то устранить эту проблему ответ один: директор в курсе, проблема решается! И вот уже 1 декабря, а их стало еще больше. Наши дети все в укусах», - такой крик души размещен в одном из пензенских телеграм-каналов.

Горожанка уточнила, что комары сидят и на потолке, и на стенах. По ее словам, пока родители переодевают детей, они лезут в лицо, а в группе просто «кишат».

В доказательство своих слов женщина опубликовала фото, где запечатлены десятки крылатых кровососов на белой стене.

«Говорили сначала, из-за щелей. Залепили щели. В итоге их меньше не стало. Потом сказали: из подвала, мол, там сырость. Говорят, морили их, но итог - ноль. Сегодня 1 декабря, а их еще больше стало... До сегодняшнего дня никаких мер нет, вся надежда на морозы, может, замерзнут», - завершила пензячка.

Комментаторы с сочувствием отнеслись к проблеме.

«А чего удивительного? Корпус старый. В здании практически всегда пахнет канализацией. Никто не ремонтирует», - сообщил один из них.

Другие участники обсуждения также предположили, что появлению и размножению комаров способствуют высокая влажность и температура.

Еще один подписчик посочувствовал воспитателям. По его предположению, если они поставят фумигатор, то кто-нибудь из родителей напишет жалобу, что «детей травят».