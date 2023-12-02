Сетевое издание|18+|Суббота|2 дек 2023|13:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Из жизни

«Кишат»: пензячка пожаловалась на нашествие комаров в детском саду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Наших детей съедают комары! В детском саду № 111 на проспекте Победы, 9а, который является филиалом ДС № 111 «Олененок», нашествие комаров. На просьбы как-то устранить эту проблему ответ один: директор в курсе, проблема решается! И вот уже 1 декабря, а их стало еще больше. Наши дети все в укусах», - такой крик души размещен в одном из пензенских телеграм-каналов.

Горожанка уточнила, что комары сидят и на потолке, и на стенах. По ее словам, пока родители переодевают детей, они лезут в лицо, а в группе просто «кишат».

В доказательство своих слов женщина опубликовала фото, где запечатлены десятки крылатых кровососов на белой стене.

«Говорили сначала, из-за щелей. Залепили щели. В итоге их меньше не стало. Потом сказали: из подвала, мол, там сырость. Говорят, морили их, но итог - ноль. Сегодня 1 декабря, а их еще больше стало... До сегодняшнего дня никаких мер нет, вся надежда на морозы, может, замерзнут», - завершила пензячка.

Комментаторы с сочувствием отнеслись к проблеме.

«А чего удивительного? Корпус старый. В здании практически всегда пахнет канализацией. Никто не ремонтирует», - сообщил один из них.

Другие участники обсуждения также предположили, что появлению и размножению комаров способствуют высокая влажность и температура.

Еще один подписчик посочувствовал воспитателям. По его предположению, если они поставят фумигатор, то кто-нибудь из родителей напишет жалобу, что «детей травят».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Пенза новости»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте