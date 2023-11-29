В Березовке Дом культуры страдает от постоянных протечек

29.11.2023 | 12:42

Состояние сельского Дома культуры в Березовке Колышлейского района ухудшается с каждым днем. Об этом рассказала на странице губернатора во «ВКонтакте» жительница региона Юлия Кузина.

«Уважаемый Олег Владимирович! Просим Вас обратить внимание и помочь в ремонте сельского Дома культуры. Вы были с визитом в центре села, видели здание снаружи, выглядит прилично, благодаря работникам ДК, которые содержат прилегающую территорию в чистоте. Внутри он находится в очень плачевном состоянии из-за постоянно протекающей крыши», - поделилась она бедой.

В доказательство к сообщению прикреплены фотографии, на которых видны мокрые полы на сцене и под зрительскими креслами, а также множество расставленных ведер для сбора воды.

Юлия подчеркнула, что люди боятся потерять Дом культуры, ведь тогда дети и пенсионеры лишатся досуга, хотя и в нынешних условиях ни о каких мероприятиях в здании не может идти речи.

«Для нас это будет большим ударом», - отметила женщина.