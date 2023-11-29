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Из жизни

В Березовке Дом культуры страдает от постоянных протечек

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Состояние сельского Дома культуры в Березовке Колышлейского района ухудшается с каждым днем. Об этом рассказала на странице губернатора во «ВКонтакте» жительница региона Юлия Кузина.

«Уважаемый Олег Владимирович! Просим Вас обратить внимание и помочь в ремонте сельского Дома культуры. Вы были с визитом в центре села, видели здание снаружи, выглядит прилично, благодаря работникам ДК, которые содержат прилегающую территорию в чистоте. Внутри он находится в очень плачевном состоянии из-за постоянно протекающей крыши», - поделилась она бедой.

В Березовке Дом культуры страдает от постоянных протечек

В доказательство к сообщению прикреплены фотографии, на которых видны мокрые полы на сцене и под зрительскими креслами, а также множество расставленных ведер для сбора воды.

Юлия подчеркнула, что люди боятся потерять Дом культуры, ведь тогда дети и пенсионеры лишатся досуга, хотя и в нынешних условиях ни о каких мероприятиях в здании не может идти речи.

«Для нас это будет большим ударом», - отметила женщина.

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Источник — фото Юлии Кузиной
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