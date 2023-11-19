В школу Заречного вызвали полицию из-за матери первоклассника

19.11.2023 | 10:43

В школе № 225 Заречного возник конфликт между родителями первоклассников и администрацией. В образовательное учреждение пришлось вызывать полицию.

Произошедшее обсуждалось на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Подписчица Ольга З. написала, что родители учеников первого класса с литерой «Г» написали коллективное обращение, адресованное руководству школы, в котором попросили сменить учителя.

«Вместо того чтобы организовать собрание, руководство школы стало оказывать давление на родителей, запретило встречать детей в гардеробной. Наш класс полностью состоит из детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), есть дети-инвалиды. Для детей был оборудован класс, отдельный вход. Руководство школы запретило пользоваться отдельным входом. Руководство школы в частных беседах упирает на то, что если родители будут настаивать на смене классного руководителя, то весь класс расформируют», - сообщила Ольга.

Зареченка рассказала, что 8 ноября родители пришли забирать детей, однако не смогли сделать этого: на место вызвали вооруженную группу быстрого реагирования.

«Люди с автоматами напугали детей, и никто до сих пор не пояснил, с какой целью была вызвана данная группа», - заявила Ольга.

На обращение женщины ответил представитель администрации ЗАТО. Он написал, что руководство школы провело индивидуальные беседы с родителями первоклассников, а все вопросы предполагается решить на собрании, которое наметили на 17 ноября.

«В коллективе детей 1 «Г» класса школы № 225 обучаются только два ребенка, которые нуждаются в сопровождении. Их родителям вход и выход разрешен в школу в любое время», - пояснил представитель администрации.

Он напомнил Ольге про адаптационный период у первоклассников, который длится в некоторых случаях до конца четверти. Затем взрослым следует провожать ребят до буферной зоны и встречать там же. Школа № 225 Заречного не исключение. Пропускают внутрь только родителей, дети которых по медицинским показаниям нуждаются в помощи.

Что касается вызова вооруженных людей, то причиной стало поведение одной из матерей.

«Мама, ребенку которой не требуется специального сопровождения, самовольно прошла через пост охраны. На неоднократное обращение сотрудника охраны она не отреагировала, цель посещения не объяснила. В этой ситуации сотрудник ЧОО «Заря» был вынужден использовать систему экстренного вызова полиции. Прибывшие сотрудники после долгих пререканий вывели маму из учебного кабинета. В период перепалки с полицией ее ребенок самостоятельно оделся, и мама сказала ему выйти из класса. Далее в течение 15 минут ребенок находился без ее присмотра», - описал ситуацию представитель администрации Заречного.