Названо число возбудителей болезней, переносимых голубями

10.11.2023 | 19:19

В Пензе людям досаждают не только бездомные собаки, сбивающиеся в своры, но и стаи голубей. Хоть они и менее агрессивны, неприятностей от них может быть немало. Так считает один из читателей портала PenzaInform.ru.

«Являются ли голуби переносчиками заразы? Если да, то почему их численность не регулируется? На собак все жаловаться горазды», - отметил он.

Редакция направила это обращение в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. В пятницу, 10 ноября, оттуда поступил ответ.

«Голуби являются переносчиками около 90 возбудителей разных болезней, гриппа птиц и других заболеваний, являются переносчиками многих паразитов: клопов, блох, различных жуков и клещей», - говорится в документе, подписанном заместителем руководителя управления Багратом Пирумовым.

Как правило, около десяти из заболеваний могут передаваться человеку, среди них, к примеру, сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, псевдотуберкулез.

В документе уточняется, что численность голубей в регионе регулирует Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.