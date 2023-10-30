В Пензе в районе Окружной нашли свиристелей без сознания

30.10.2023 | 15:27

В Пензе в районе улицы Окружной нашли птиц, лежащих на асфальте без сознания. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили местные жители.

Соответствующее видео появилось в социальной сети «ВКонтакте». Пензенцы предположили, что птицы мертвы.

«На Окружной массовая гибель птиц, предположительно, свиристелей. Во дворе дома № 18 на улице Силикатная лежат 10 штук. Никто не знает, в чем может быть причина и почему так близко друг к другу лежат?» - прокомментировал кадры автор.

Известны случаи, когда оказывалось, что птицы (свиристели, снегири) не мертвы, а просто пьяны. Пернатые едят забродившую рябину и, теряя ориентацию, лежат на земле, спят.

Так, в начале октября житель Карелии Михаил Чумаков открыл «вытрезвитель» для свиристелей. Он обнаружил шесть птиц лежащими на улице, аккуратно собрал их в коробку и отнес к себе домой. Там он насыпал для пернатых гостей пшена, налил воды, чтобы они смогли восстановить силы, когда очнутся.