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Из жизни

Дочери погибшего под поездом грабовца выплатили 70 000 рублей

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Несовершеннолетней дочери грабовца, погибшего под поездом, компенсируют моральный вред.

Трагедия случилась в январе этого года на станции Грабово в Бессоновском районе. 30-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся составом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пешеход погиб на месте.

«В такой ситуации владелец источника повышенной опасности (ОАО «РЖД») обязан возместить вред, причиненный источником, а также компенсировать моральный вред независимо от вины причинителя вреда», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Мать девочки обратилась в транспортную прокуратуру с просьбой защитить нарушенные права ее ребенка, потерявшего кормильца. Был подан иск в суд.

В результате «РЖД» и страховая компания выплатили более 70 тысяч рублей.

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