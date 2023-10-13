Жительница Чемодановки сигнализирует о проблеме в селе

13.10.2023 | 10:32

С тех пор как в Пензенскую область пришел сильный порывистый ветер, жизнь людей в Чемодановке Бессоновского района изменилась. Что происходит в селе, рассказала читательница канала PenzaInform в Telegram.

«С 9 октября по сегодняшний день (13 октября. - Прим. ред.) ежедневно происходят аварии на электросети. Вместе со светом отключаются вода и отопление на длительное время», - написала женщина.

Она подчеркнула, что это многолетняя проблема, которая с осени обостряется из-за погодных условий.

«Все линии электропередач заросли деревьями, при малейшем ветре ветки рвут провода. Оборудование, со слов оператора «Россети Волга», изношено. Проблему не решают ни местная власть, ни сами энергетики», - поделилась жительница Чемодановки.

В подтверждение своих слов она прислала фотографии, которые были сделаны на улице Кузнецова - центральной в Чемодановке.

Женщина надеется, что ее жалобу заметят и отреагируют. «Крупнейшие село, находящееся рядом с Пензой, требует к себе внимания!» - подчеркнула она.