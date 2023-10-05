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Из жизни

В Белинском районе наказали мужчину, не желавшего делиться травой

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В Белинском районе мужчина избил односельчанина, покусившегося на траву, которую он считал своей.

Это случилось вечером 1 июня. Конфликт начался из-за того, что мужчина заметил, как на лугу, где он всегда косит траву, орудуют его односельчане на тракторе. Возмущенный, он предъявил претензии, а потом и вовсе ударил одного из конкурентов кулаком в лицо.

Тот обратился в суд. Нападавший вину признавать отказался: он уверял, что никого не бил, а, напротив, сам получил несколько ударов.

Белинский районный суд мужчине не поверил и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

«Не согласившись с постановлением, защитник жителя Белинского района подал жалобу в вышестоящую инстанцию с просьбой прекратить производство по делу в связи с отсутствием в действиях его подзащитного состава административного правонарушения. Судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

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