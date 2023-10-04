Холодный циклон принесет в Пензенскую область дожди

04.10.2023 | 22:00

В Пензенской области устанавливается осенняя погода, на пороге - дожди. О них предупреждают специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью за окном будет +5...+10 градусов, днем +13...+18. На протяжении суток будет дуть умеренный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду.

Прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь.

«На первой рабочей неделе октября погода в регионе будет меняться. Край окажется во власти холодного циклона. При прохождении атмосферных фронтов в отдельных районах ожидаются дожди.

С севера начнет постепенно проникать более холодный воздух, в результате чего температурный режим продолжит понижаться», - пояснили синоптики Приволжского УГМС.