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Из жизни

Горводоканал: Частные врезки - ответственность абонента

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В ряде пензенских СМИ вышли материалы об утечке воды в 2-м проезде Чаадаева, 9. По словам пожилых местных жителей, Горводоканал не устраняет ее уже месяц. В «РКС-Пенза» разъяснили ситуацию, и она не так однозначна, как кажется.

1 сентября диспетчер Горводоканала получил заявку об утечке воды. Прибывшая на место бригада отключила водоснабжение и приступила к работам. При раскопке котлована была обнаружена засыпанная землей частная врезка в водопровод, на которой и произошла утечка. После ремонта и очистки колодца клиента уведомили об отключении и необходимости самостоятельно устранить течь, так как по закону водоканал обслуживает только сети, переданные ему на баланс.

В ведении Горводоканала находятся сотни километров сетей водоснабжения и водоотведения, на которых периодически происходят технологические отказы. И при ремонте приоритет в данном случае отдается наиболее серьезным авариям, которые могут повлечь массовое отключение клиентов.

Локальный характер данной утечки и загруженность бригад на более приоритетных объектах в интересах тысяч жителей Пензы обусловили «отказ Горводоканала» на требование выполнить ремонт на коммерческой основе.

«Уважая почтенный возраст собственников врезки во 2-м проезде Чаадаева, Горводоканал принял решение направить бригаду для очистки колодца и возможности проведения ремонтных работ, которые впоследствии выполнила сторонняя организация.

При этом хочу особо подчеркнуть, что Горводоканал всегда открыт для конструктивного диалога со СМИ во избежание искажения фактов и обстоятельств и готов дать комментарии по любым вопросам в сфере водоснабжения и водоотведения с целью донесения более достоверной информации до жителей. Это абсолютно точно исключило бы подобное развитие ситуации по проезду Чаадаева и появление подобных материалов», - отметил руководитель Горводоканала Александр Наголюк.

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