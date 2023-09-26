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Из жизни

Прорыву трубы на улице Терновского исполнилось 4 месяца

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В районе дома № 154в на улице Терновского в Пензе все лето текла вода. В двадцатых числах сентября прорыву исполнилось 4 месяца.

«Возраст» коммунальной аварии подсчитал местный житель, который решил обратить внимание на проблему, написав на странице областного правительства во «ВКонтакте». «Ровно 4 месяца прорыву воды. Данный прорыв когда будет устранен?» - поинтересовался мужчина.

К сообщению он прикрепил фотографии ручья и купающихся в луже голубей.

Пензенцу ответил представитель управления ЖКХ. «К сожалению, в городе существует проблема бесхозяйных коммуникаций, участок инженерных сетей на ул. Терновского, 154в, входит в данный перечень», - пояснил он.

В такой ситуации устранение аварий осуществляется за счет привлечения сторонних подрядных организаций.

«В настоящее время ведется поиск подрядной организации. Только после ее определения возможно выполнение работ», - добавил представитель УЖКХ.

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Источник — vk.com/penzaoblgov
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