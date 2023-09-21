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Из жизни

Пензенских водителей предупредили об опасности на улице Красной

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Вечером в среду, 20 сентября, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение об опасном участке.

«Будьте аккуратнее! На подъеме на улице Красной около съезда к дому № 74 траншея, а в центре яма засыпана булыжниками. Вечером и ночью постоянно влетают», - написал автор.

В подтверждение своих слов он привел снимок: в центре проезжей части квадратная выемка, заделанная крупным щебнем.

Пост вызвал немало откликов. Водители рассказали, что подобная картина наблюдается и в других местах Пензы.

«По всему городу зачем-то нарезают квадраты на всю ширину полосы, никаких работ не проводится, знаков не ставят. На проспекте Победы недавно так нарезали несколько, через 3-4 недели просто заляпали. На Урицкого, на Славы и т. д. Зачем?» - написал один из комментаторов.

«На Леонова аналогичная ситуация! Около парка!» - проинформировал другой.

«Я поражаюсь таким работникам дорог! Асфальт сняли, нет бы сразу все заделать, они еще месяц так подержат. Знаков нет, в некоторых местах какие-то деревяшки поставят, а ночью их не видно. Сколько людей так влетело, а им все равно. Денег, что ли, нет на нормальное оборудование у таких мест? Куда смотрит администрация города?» - возмутился третий.

«А вы не летайте - и увидите препятствие заблаговременно», - дал совет еще один участник обсуждения.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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