Сетевое издание|18+|Среда|20 сен 2023|21:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Жители ул. Калинина заставили фитнес-клуб соблюдать тишину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители дома № 121 на улице Калинина в Пензе в течение двух с половиной лет не знали покоя. Днем и ночью тишину нарушал работавший во дворе дизель-генератор, принадлежавший фитнес-клубу.

Оборудование было необходимо организации потому, что ее отключили от электроснабжения. Уровень шума превышал нормы, кроме того, воздух портили выхлопные газы.

Также жители опасались пожара, так как рядом с домом в пластиковом контейнере хранилось топливо для генератора.

Горожане обращались в различные органы власти, СМИ с просьбой помочь в решении проблемы, однако ничего не менялось. Тогда они пришли на личный прием к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой.

«В рамках рассмотрения обращения обратились в правительство Пензенской области для содействия в решении обозначенной проблемы», - рассказала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 20 сентября.

Фитнес-клуб подчинился и отключил генератор. Теперь он не нужен организации, так как ей удалось заключить договор на предоставление услуг электро- и водоснабжения.

«Права граждан восстановлены», - констатировала Рогова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте