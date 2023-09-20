Жители ул. Калинина заставили фитнес-клуб соблюдать тишину

20.09.2023 | 19:10

Жители дома № 121 на улице Калинина в Пензе в течение двух с половиной лет не знали покоя. Днем и ночью тишину нарушал работавший во дворе дизель-генератор, принадлежавший фитнес-клубу.

Оборудование было необходимо организации потому, что ее отключили от электроснабжения. Уровень шума превышал нормы, кроме того, воздух портили выхлопные газы.

Также жители опасались пожара, так как рядом с домом в пластиковом контейнере хранилось топливо для генератора.

Горожане обращались в различные органы власти, СМИ с просьбой помочь в решении проблемы, однако ничего не менялось. Тогда они пришли на личный прием к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой.

«В рамках рассмотрения обращения обратились в правительство Пензенской области для содействия в решении обозначенной проблемы», - рассказала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 20 сентября.

Фитнес-клуб подчинился и отключил генератор. Теперь он не нужен организации, так как ей удалось заключить договор на предоставление услуг электро- и водоснабжения.

«Права граждан восстановлены», - констатировала Рогова.