Пензенец увидел символику ЛГБТ на баннере против экстремизма

12.09.2023 | 14:10

Разноцветные люди с флагами, изображенные на рекламном щите с надписью «Мы разные, но мы едины: мы против экстремизма» возле дома № 10 на улице Чаадаева, заставили задуматься жителя Пензы. Он увидел сходство с символикой ЛГБТ и решил написать об этом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Попахивает ЛГБТ-сообществом. Да и надпись вроде правильная - против экстремизма, но с чем и кем мы должны смириться? К чему этот призыв?» - поинтересовался Вячеслав Л.

На его обращение ответил представитель администрации Пензы. Горожанину объяснили, что баннер социальный и размещен рекламной службой при взаимодействии с властями.

«Под экстремистской деятельностью подразумевается нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности», - сообщил специалист.

Он также рассказал, что на баннере присутствуют не все цвета радуги, а только четыре (синий, красный, зеленый и оранжевый), к ЛГБТ-символике такое не относится.

«Цветное изображение силуэтов группы людей, держащих в руках флаги, также различающиеся по цветам, символизирует объединенность общества и соответствует антиэкстремистской политике», - подчеркнул представитель администрации.

Ранее в Пензе сочли непристойным баннер «Не бойся отличаться» с изображением мужчины в розовой юбке, с крыльями и короной на голове.

«Экспертный совет пришел к выводу, что данная реклама отрицает традиционные ценности нашей страны, попирает нормы морали и нравственности», - резюмировали в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области.