Пензячка рассказала о не исполненном коммунальщиками обещании

22.08.2023 | 20:46

Жительница Кривозерья часть весны и все лето ждала обещанного ремонта убитой дороги, но так и не дождалась, а потом коммунальщики и вовсе лишили ее последней надежды.

«В том году была информация, что в 2023-м сделают проезды: с 1-го по 6-й Черниговские, 1-й и 2-й Бухарские, с 1-го по 6-й Галетные, с 2-го по 5-й Батайские, 2-й Токарный, 3-й Подгорный. Срок исполнения контракта - с 3 апреля по 1 сентября 2023 года. Никаких работ не наблюдается. Можете прокомментировать?» - с такой просьбой женщина обратилась в городское управление ЖКХ.

Ей ответили, что в 2023-м ремонт выполняется на магистралях общегородского значения, так как они «имеют высокую интенсивность и концентрацию участников дорожного движения, а также обеспечивают доступность к социально значимым объектам».

В ответе уточняется: возможность проведения ремонта дорожного полотна вышеуказанных проездов рассмотрят повторно при планировании работ на 2024 год. Засыпать ямы щебенкой тоже не представляется возможным.

Обратившись со своей проблемой в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», пензячка отметила, что хоть и разочаровалась, но продолжит ждать.