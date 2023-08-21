Сетевое издание|18+|Понедельник|21 авг 2023|12:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензенской области найден гигантский муравейник

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Работники Юрсовского лесничества (Земетчинский район Пензенской области) нашли в лесу поражающий размерами муравейник. Они сообщили об этом 17 августа.

Обнаруженный муравейник возвышается над землей на 1,8 м, в диаметре он примерно 3 м.

«Самый большой муравейник в России расположен в Томской области, и, по мнению ученых, на его строительство муравьям понадобилось около 20 лет. Он имеет размеры 3 метра в высоту и 5 метров в диаметре», - сообщили работники лесничества.

Они рассказали, что муравейник только похож на обычную гору веток и травинок. На самом же деле это тщательно продуманное сооружение с интересной конструкцией.

Форма конуса у муравейника неспроста: так дождь не попадает внутрь, вода скатывается по травинкам и веточкам. А над землей он возвышается, чтобы солнце прогревало личинки и куколки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/public212010205
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте