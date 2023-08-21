В Пензенской области найден гигантский муравейник

21.08.2023 | 11:04

Работники Юрсовского лесничества (Земетчинский район Пензенской области) нашли в лесу поражающий размерами муравейник. Они сообщили об этом 17 августа.

Обнаруженный муравейник возвышается над землей на 1,8 м, в диаметре он примерно 3 м.

«Самый большой муравейник в России расположен в Томской области, и, по мнению ученых, на его строительство муравьям понадобилось около 20 лет. Он имеет размеры 3 метра в высоту и 5 метров в диаметре», - сообщили работники лесничества.

Они рассказали, что муравейник только похож на обычную гору веток и травинок. На самом же деле это тщательно продуманное сооружение с интересной конструкцией.

Форма конуса у муравейника неспроста: так дождь не попадает внутрь, вода скатывается по травинкам и веточкам. А над землей он возвышается, чтобы солнце прогревало личинки и куколки.