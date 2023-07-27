У жителей новостройки в Заре осыпается потолок в подъезде

27.07.2023 | 22:05

Жители новостроек в Заре продолжают жаловаться на проблемы в домах. На этот раз речь об ул. Героя России Сергеева, 2.

Местная жительница написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 27 июля, под постом о строительстве школы в микрорайоне.

«Новостройка в Заре, ул. Героя России Сергеева, 2. 3-й подъезд, 7-й этаж. Потолок упал уже второй раз», - сообщила женщина и прикрепила фотографии, подтверждающие ее слова.

Затем она добавила еще два снимка. На них - лужа на лестничной клетке и ступеньках подъезда, влажная стена.

«Тот же адрес, технический этаж, было 30 июня после сильного дождя. И это новый дом, которому нет и года, жилье для переселенцев из ветхого фонда. Что дальше?!» - поинтересовалась пензячка.

Ответа на ее сообщения пока не поступило.

8-этажный многоквартирный дом № 2 на улице Героя России Сергеева не в первый раз привлекает внимание. В апреле прокуратура проверяла прошедшую в СМИ информацию, что жители не обеспечены коммунальными услугами: газом, горячей водой, работающим лифтом.

«Предварительно установлено, что дом на 214 жилых помещений возведен ООО «СтройКонтинент» на основании заключенного с МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» муниципального контракта в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Гражданам по договорам мены и социального найма в текущем году в указанном доме предоставлено 186 жилых помещений, детям-сиротам по договорам найма жилого помещения - 28», - сообщала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.