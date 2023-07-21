Пензячку возмутила реклама про «корявые пятки» в маршрутке

21.07.2023 | 11:23

Пензенцам придется лицезреть любую рекламу, которую решат разместить в маршрутках, если при этом не нарушается закон.

Вопрос подняла пассажирка, которой не понравилось всю дорогу до дома любоваться фотографией пяток.

«В маршрутных такси Пензы (№ 4, например) сиденья сзади обклеены не очень приятной рекламой. Едешь-едешь, кочка, маршрутку тряхнет - и тычешься лицом в бумажку, в которой твои корявые пятки обещают превратить в ножки младенца. А если без шуток, то реально неприятно. С конечной до конечной смотреть на это противно, я за проезд деньги плачу, между прочим. Кто разрешил вешать эту рекламу? И не только в четвертой маршрутке», - поделилась пензячка.

Ответ ей дали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Муниципальный маршрут № 4 Кольцевая - Тепличный Комбинат обслуживает предприятие-перевозчик ООО «Меркурий» по нерегулируемому тарифу. Размещение рекламных и информационных материалов относится к финансово-хозяйственной деятельности предприятия-перевозчика», - пояснили в ведомстве.