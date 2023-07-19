Пьяного пензенца задержали за попытку пробраться в общежитие

19.07.2023 | 09:39

Ночью в среду, 19 июля, в Пензе задержали 31-летнего дебошира, попытавшегося пробраться в общежитие на улице Калинина.

Пьяный мужчина решил навестить знакомую и пройти к ней в комнату, минуя вахту. Сторож сделал ему замечание, напомнив, что посторонним находиться в здании запрещено. Гость отреагировал агрессивно.

«Он начал громко шуметь и размахивать руками. Работник общежития незамедлительно воспользовался тревожной кнопкой», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Вызов поступил в 3:11. Экипаж прибыл на место и задержал мужчину, на которого указал сторож.

«Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали хулигана полиции», - добавили в пресс-службе.