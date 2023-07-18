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Из жизни

Магазину Spar придется снести строение для накопления отходов

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Магазину Spar на проспекте Строителей, 40, в Пензе придется демонтировать строение, куда он складировал отходы.

С таким требованием обратились в Ленинский районный суд жители дома № 40. Дело в том, что строение для отходов расположено от здания на расстоянии всего 6,63 м. Оно стоит вдоль единственной ведущей к дому внутридворовой дороги, и согласия собственников на это никто не спрашивал.

В мае 2022 года люди провели внеочередное собрание и проголосовали за демонтаж строения для накопления твердых коммунальных отходов.

Затем одна из жительниц дома обратилась в суд, чтобы тот обязал ООО «Спар Миддл Волга» снести объект за свой счет (именно собственник магазина его использовал).

Представитель ООО «Спар Миддл Волга» сообщил суду, что организация предпринимает меры для переноса строения и согласования документации с органами местного самоуправления, и просил отказать пензячке в иске.

Однако суд удовлетворил требования горожанки. Он исходил из того, что, хотя строение для отходов и было размещено на основании приказа администрации Октябрьского района от 2015 года, в 2021 году тот утратил силу. Региональное управление Роспотребнадзора выдало заключение о несоответствии места накопления отходов требованиям СанПиН. В Едином государственном реестре недвижимости сведения о данном объекте отсутствуют.

Суд дал ООО «Спар Миддл Волга» месяц на демонтаж строения. В противном случае жильцы смогут снести его сами, а с организации взыскать расходы.

«Не согласившись с решением, представитель ООО «Спар Миддл Волга» подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 11 июля 2023 года», - сообщили в областном суде.

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