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Из жизни

Пензячка-долгожительница отметила 102-й день рождения

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В Пензе долгожительницу Раису Курганову поздравили с 102-м днем рождения. Праздник ветеран труда отмечала в субботу, 15 июля.

«Раиса Петровна родилась в селе Чемодановка Бессоновского района, окончила девять классов общеобразовательной школы.

В годы Великой Отечественной войны устроилась на велосипедный завод. В мирное время до выхода на заслуженный отдых была нормировщиком в отделе труда и заработной платы исправительной колонии № 7», - рассказали в администрации Железнодорожного района Пензы.

Глава органа местного самоуправления Андрей Шулькин навестил именинницу, поздравил ее с праздником и вручил подарки.

«Горжусь тем, что на Пензенской земле есть люди, которые не только победили на поле брани, но и восстановили нашу страну - трудились в колхозах, на заводах и фабриках в военное и мирное время», - высказался он, пожелав Раисе Петровне крепкого здоровья.

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Источник — фото предоставлено администрацией Железнодорожного района Пензы
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