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Из жизни

Пензенцы сняли на видео семью плавающих зверей

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Не только людям по душе порыбачить летним днем. Пензенцы на одном из водоемов встретили целое семейство охотящихся зверей. Видео появилось в понедельник, 10 июля, в соцсети «ВКонтакте».

На нем несколько животных, не обращая внимание на рыбаков, плавают у самого берега.

«Я восемь насчитала», - сообщила женщина за кадром. Она добавила, что, возможно, именно эти звери в прошлый раз украли рыбачий улов.

Под постом пензенцы начали делиться предположениями, что за животные плавают в воде.

«Кто знает, кто это? Норки?» «Выдры, наверное. Норки вроде не плавают обычно», «Выдры, голодные. Частенько воровали у меня с садка окушат», «Бобрята», «Ласки», - перечислили гипотезы горожане.

Пензенцы нередко видят обитателей дикой природы, в основном лосей, но случаются и не столь обычные встречи. Летом 2020-го в Богословке женщина провалилась по колено в нору и обнаружила в ней слепыша - зверя с продолговатым телом, покрытым коротким серым мехом, обладателя большого носа и четырех мощных резцов.

А в ноябре 2017-го пензячка встретила на улице Суворова экзотическое животное. Женщина предположила, что это лемур.

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Источник — vk.com/penza
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