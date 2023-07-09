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Из жизни

В Пензенскую область перебралась еще одна семья из Таджикистана

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Врач-стоматолог в Бессоновской районной больнице Мустафо Комбаров стал одним из участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Мужчина, гражданин Таджикистана, узнал о программе в 2015 году, когда обучался в пензенском университете. Он подал документы и остался в России.

Сейчас Мустафо Комбаров работает в бессоновской больнице и живет с супругой, которая недавно тоже подала документы на участие в госпрограмме.

«Я благодарен сотрудникам полиции, которые оказали содействие и помогли стать гражданином Российской Федерации», - поделился он.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в Пензенской области с 2014 года и рассчитана на период с 2014-го по 2025-й.

«Если иностранный гражданин соответствует понятию соотечественников, то он может переселиться в Россию и в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ. Соотечественники - это лица, владеющие русским языком, которые имеют культурную связь, общие традиции и обычаи с Россией, а также граждане бывшего СССР, их дети и потомки. Гражданин должен иметь образование не ниже среднего или иметь диплом о квалификации. К лицам, которые хотят проживать в Пензе, предъявляются требования к трудовому стажу не менее одного года», - сообщила начальник отдела управления по вопросам миграции областного УМВД России подполковник полиции Юлия Вяткина.

В 2023 году участниками программы стали уже около 300 человек, а с начала ее реализации - около 10 000, утонили в региональном УВМД.

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