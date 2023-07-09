Пензенца раздражают полеты беспилотника над участком

09.07.2023 | 13:23

В воскресенье, 9 июля, пензенец, проживающий в частном доме, поделился в соцсети «ВКонтакте» своей проблемой: над его участком летает и периодически падает на землю беспилотник.

Дрон принадлежит обеспеченным соседям пензенца, его купили детям.

«Сначала они один раз пошли его искать на мой участок. Рыскают туда-сюда. Закрыл глаза, как обычно, это нытье «купил деточке дрон, он его запулил, не знаю куда. Надо искать». Ощущение, что с жиру бесятся. На ровном месте всем жизнь усложняют. Прошло дня три. Сегодня опять шлепают по участку. «Извините, дрон деточки опять затерялся. Возможно, где-то у вас».

А если он с камерой? Я права не давал снимать свой участок и не хочу, чтобы на моем участке чужая эта ***** (вещь. - Прим. ред.) летала и постоянно дети бегали и его искали. Кто вообще разрешил эти дроны продавать, вот такие вот понакупают их и потом летают безнаказанно по чужим участкам, просто нервирует это. Притом участковому и полиции будет ***** (безразлично. - Прим. ред.), конечно. Не по их же участку бегают и дроны запускают», - поделился пензенец.

Мужчина отметил, что не хочется ругаться с соседом, а возможности огородить свой участок у него сейчас нет. Он признался, что уже подумывает сам найти этот дрон и выкинуть на помойку.

«А вы что сделали бы на моем месте, закрыли глаза или что-то бы предприняли? Просто, по-моему, в России это бесполезно. У кого деньги, тот и прав. У них одна отговорка: у меня маленькое детко, оно играет. А то, что на чужой участок коптеры летают, мешают, так на это можно закрыть глаза, коптер же дорогой», - обратился горожанин к пензенцам.

Большинство комментаторов разделили возмущение автора. Люди дали ему множество советов. Одни предложили сбить дрон из рогатки, когда тот пролетает над участком, другие - нормально поговорить с соседями, третьи - поставить громкую и неприятную сирену и включать, когда заходят на территорию; четвертые - купить игрушечный самолетик за 200 рублей, закидывать к соседу и ходить искать его, прогуливаясь по грядкам.

Также пензенцу рекомендовали накопить на забор, завести грозную собаку или в следующий раз найти дрон самостоятельно и оставить себе.

В качестве шутки горожанину посоветовали работать, отдыхать и прогуливаться на участке голым, и тогда сосед сам захочет построить ему забор и будет пристально следить, чтоб дети не бегали на его землю.

Но нашлись и те, кто не поддержал автора. «Дети играются, а вы ноете! Они же не ***** (нужду справлять. - Прим. ред.) к вам заходят», «Земля-то ваша, а не воздушное пространство. Пусть дитятко играет, не жалко», «Это детские забавы! Просто, когда появятся ваши дети, вы поймете! И не в деньгах измеряется все! Может, они с вами поиграть хотят или познакомиться, а вы так агрессируете! Себя вспомните, а то все сразу законы вспоминают! Дети в телефонах - плохо, детки с игрушками - снова плохо, дети шумят - опять плохо! Очнитесь, это ДЕТСТВО!» - написали комментаторы.