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Из жизни

Жара обострила проблему отсутствия в Пензе штрафов для собаководов

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Не все владельцы собак в Пензе считают нужным ходить на прогулки с пакетиками, в которые можно собрать продукты жизнедеятельности питомцев. Горожане попросили чиновников лучше контролировать таких людей.

«Почему владельцы собак гуляют без пакетиков? Проходя мимо домов и скверов, где есть деревья и трава, чувствуешь ужасный запах. Тем более в жару. Кто-то это контролирует или нет?» - написала пензячка Светлана на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

В ответе на ее обращение представитель областного правительства отметил, что при выгуле домашнего животного владелец должен обеспечить сохранность имущества юридических и физических лиц, а также безопасность окружающих и их питомцев.

Выгул собак и спорные ситуации, которые с ним связаны, относятся к сфере гражданско-правовых отношений. Разногласия можно, например, разрешить в суде.

«В настоящее время норм, касающихся содержания домашних животных, скота и птицы, в Кодексе Пензенской области об административных правонарушениях не установлено. Таким образом, привлечь к административной ответственности владельцев собак не представляется возможным», - пояснил представитель регионального правительства.

В Пензе на данный момент открыты две площадки для выгула собак: на улице Карпинского, 45, и в 2-м Онежском проезде (за школой № 63). В управлении ЖКХ города продолжают искать подходящие территории для подобных объектов, но пока безрезультатно.

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